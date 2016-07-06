Кредитные новинки банка «Акцепт»

С 5 июля в банке «Акцепт» изменились условия потребительского кредитования. Снижены ставки по кредитам «Партнерам!» и «С большим доверием», изменились суммы кредитования, а также внедрен новый кредит «Беззалоговый».
По кредиту «Партнерам!», который выдается зарплатникам банка и пенсионерам, получающим пенсию на карту банка, ставка теперь составляет от 19% до 22% годовых, сумма кредита может быть от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Доход можно подтвердить справкой по форме банка.
Кредит для работников бюджетной сферы «С большим доверием» теперь выдается на сумму от 50 тыс. до 300 тыс. рублей по ставке от 20% до 22% годовых.
Кредит «Беззалоговый» предназначен для клиентов с положительной кредитной историей в банке «Акцепт». Выдается на любые цели на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей по ставке от 21% до 24% годовых. Обеспечение не требуется, страхование – по желанию заемщика. Для увеличения суммы кредита можно привлечь в качестве созаемщика наследников первой очереди (родителей, детей, супругов), удовлетворяющих требованиям банка.
Полные условия данных кредитов можно узнать на сайте банка www.akcept.ru.
* АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.
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