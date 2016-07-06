Кредитные новинки банка «Акцепт»

Кредит «Беззалоговый» предназначен для клиентов с положительной кредитной историей в банке «Акцепт». Выдается на любые цели на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей по ставке от 21% до 24% годовых. Обеспечение не требуется, страхование – по желанию заемщика. Для увеличения суммы кредита можно привлечь в качестве созаемщика наследников первой очереди (родителей, детей, супругов), удовлетворяющих требованиям банка.