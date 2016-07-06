К 300-летию центр Омска станет пешеходным

Одной из самых многочисленных по количеству запланированных мероприятий будет площадь Победы. 6 августа там пройдет Сибирский международный марафон, праздничное шествие, музыкальный концерт с участием 500 исполнителей. Организационный масштаб подразумевает установку и монтаж сложных конструкций для звукового, светового, сценического сопровождения, декорирование площади, подготовку оформления пространства и организацию зон отдыха для многочисленных участников праздника. Есть вероятность, что в связи с подготовкой ко Дню города движение транспорта на площади Победы будет перекрыто с 1 по 6 августа.