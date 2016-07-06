К 300-летию центр Омска станет пешеходным

В первую неделю августа Омск ждут массовые народные гуляния, уличные театральные представления, выставки, ярмарки и другие праздничные события, более 70 по плану. По предварительной информации, ряд центральных улиц будет перекрыт в период с 1 по 6 августа.
Транспортный вопрос был поднят накануне на заседании штаба по празднованию 300-летия основания Омска.
С 29 июля начнется «Флора», 30 июля на Зеленом острове пройдет «День Омича». На 31 июля запланирована выставка «Мой город-300: ретроспектива и перспектива» у Музыкального театра. 4 августа на площади Бухгольца будет заложена капсула времени. На следующий день на площади Победы пройдет концерт классической музыки и хорового пения.
Одной из самых многочисленных по количеству запланированных мероприятий будет площадь Победы. 6 августа там пройдет Сибирский международный марафон, праздничное шествие, музыкальный концерт с участием 500 исполнителей. Организационный масштаб подразумевает установку и монтаж сложных конструкций для звукового, светового, сценического сопровождения, декорирование площади, подготовку оформления пространства и организацию зон отдыха для многочисленных участников праздника. Есть вероятность, что в связи с подготовкой ко Дню города движение транспорта на площади Победы будет перекрыто с 1 по 6 августа.
- Сейчас рассматривается возможность перекрыть движение на нескольких улицах в связи с подготовкой к празднику. Все в процессе обсуждения, и постановление появится не раньше следующей недели, - сообщают в омском департаменте транспорта.
Отметим также, что среди основных мест проведения праздничных событий на сайте администрации Омска указаны ул. Красный Путь, Соборная площадь, сквер имени Дзержинского, площадь Победы, Воскресенский и Выставочный скверы, ул. Музейная, ул. Спартаковская, ул. Партизанская и Любинский проспект.