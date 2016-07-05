Все ремонтируемые дороги Омска будут сданы не позднее 20 июля

В настоящее время практически завершено фрезерование деформированного асфальтобетона (выполнено порядка 97% планового объема работ). Первый, выравнивающий слой горячей асфальтобетонной смеси уложен более чем на 83% площади. На треть завершена укладка второго, верхнего слоя асфальта. Все работы необходимо завершить не позднее 20 июля — таково условие соответствующих муниципальных контрактов.