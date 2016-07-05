Театральный киносезон июль-сентябрь – 2016 в «Славе»!

TheatreHD – это трансляции известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр (Лондон), шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), «Метрополитен Опера» (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».
В главных ролях – звезды мирового уровня: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Стивен Фрай, Марк Стронг, Кристофер Пламмер, Том Хиддлстон, Йонас Кауфман, Джиллиан Андерсон, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и многие другие.
Спектакли демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
Смотрите в июле:
12.07. — Мэтью Борн: Кар Мен, 18+
16.07. — Леонардо HD, 12+
19.07. – Гамлет, 16+
23.07. — Так поступают все женщины, 16+
26.07. – Импрессионисты, 12+
30.07. — Shakespeare Live!, 12+
Смотрите в августе:
02.08. — Мера за меру, 18+
06.08. – Богема, 16+
09.08. — Брана: Ромео и Джульетта, 16+
13.08. — Девушка с жемчужной сережкой, 12+
16.08. — Дягилевский фестиваль: Травиата, 16+
20.08. — Вермеер и музыка, 12+
23.08. — Мэтью Борн: Лебединое озеро 3D, 18+
27.08. — Один слуга, два господина, 16+
30.08. — Винсент Ван Гог – Новый взгляд, 12+
Смотрите в сентябре:
03.09. — Тоска, 16+
06.09. — Ричард III, 16+
10.09. — Брана: Ромео и Джульетта, 16+
13.09. — Мэтью Борн: Спящая красавица, 6+
17.09. — Мане: Жизнь на холсте HD, 12+
20.09. — Любовный напиток, 16+
24.09. — Вид с моста, 16+
27.09. — Мунк-150, 12+
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