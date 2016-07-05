Театральный киносезон июль-сентябрь – 2016 в «Славе»!

TheatreHD – это трансляции известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр (Лондон), шекспировский театр «Глобус» (Лондон), Королевская Шекспировская компания (Стратфорд-на-Эйвоне), «Метрополитен Опера» (Нью-Йорк), Большой театр (Москва) и др., а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию «Золотая Маска».