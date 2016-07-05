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Смертельно опасно: две девушки на краю крыши 9-этажки в Омске – видео

5 июля 2016, 11:57
Смертельно опасно: две девушки на краю крыши 9-этажки в Омске – видео

Смертельно опасное времяпрепровождение молодежи отследил неравнодушный омич.

Ролик под названием «Безумство молодежи или новый тренд» снят в районе набережной Тухачевского. Две девушки сидят «на краю пропасти», на высоте девятиэтажного дома. О чем-то увлеченно болтают и делают совместные селфи.

Очевидец комментирует: «Бедные родители».


Все же посоветуем: может, относиться к собственной жизни более аккуратно? А вдруг порыв ветра или неловкое движение. Берегите себя – вы нужны в этой жизни многим. Даже тем, кто, как вы думаете, на вас не обращает внимания.

#Новости#Здоровье#Главное#Общество#Город
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