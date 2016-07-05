Смертельно опасно: две девушки на краю крыши 9-этажки в Омске – видео

Смертельно опасное времяпрепровождение молодежи отследил неравнодушный омич.
Ролик под названием «Безумство молодежи или новый тренд» снят в районе набережной Тухачевского. Две девушки сидят «на краю пропасти», на высоте девятиэтажного дома. О чем-то увлеченно болтают и делают совместные селфи.
Очевидец комментирует: «Бедные родители».
Все же посоветуем: может, относиться к собственной жизни более аккуратно? А вдруг порыв ветра или неловкое движение. Берегите себя – вы нужны в этой жизни многим. Даже тем, кто, как вы думаете, на вас не обращает внимания.