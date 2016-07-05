Шварценеггер показал кадры нового Терминатора

Арнольд Шварценеггер обнародовал видео со съемок съемки, показывающие всемирно известного героя по-новому. Опубликованный ролик актер приурочил к 25-летию фильма «Терминатор-2: Судный день», в котором он исполнил главную роль. Картина вышла в прокат 3 июля 1991 года. В память об этом событии Арнольд опубликовал в Facebook и на YouTube кадры со съемок.
Прокомментировав видео, актер отметил, что он гордится той фантастической командой, создававшей кинофильм, а также самой получившейся в результате картиной. Кроме того Арнольд выделил Джеймса Кэмерона, который выступил в качестве режиссера первых двух частей.
Опубликованный голливудским актером ролик на Facebook собрал более 4 миллионов просмотров, на YouTube – более 100 тысяч.
Первый фильм о Терминаторе был снят Джеймсом Кэмероном в 1984 году. При скромном бюджете в 6,4 миллиона долларов, в прокате картина собрала более $80 млн. Вторая часть франшизы увидела свет в 1991 году, ее бюджет составил $102 млн, а сборы – $519 млн. После этого Кэмерон продал права на франшизу, перестав режиссировать новые фильмы серии.
Позже выходило еще три картины: «Терминатор 3: Восстание машин» (2003 год), «Терминатор: Да придет спаситель» (2009 год), «Терминатор: Генезис» (2015 год).
В общей сложности фильмы серии собрали более 1,4 миллиарда долларов в прокате. В минувшем марте Арнольд Шварценеггер заявил о том, что в шестой части франшизы намерен исполнить главную роль.
По некоторым данным, в 2019 года к Джеймсу Кэмерону должны вернуться права на франшизу, сам режиссер не исключал возможности ее возобновления. Таким образом, если тандем Шварценеггера и Кэмерона воссоединится для создания нового «Терминатора», но зрители вправе ожидать стоящей картины, поскольку после того, как Кэмерон покинул режиссерское кресло, серия фильмов о «Терминаторе» стала заметно сдавать.
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