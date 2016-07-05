Шварценеггер показал кадры нового Терминатора





Первый фильм о Терминаторе был снят Джеймсом Кэмероном в 1984 году. При скромном бюджете в 6,4 миллиона долларов, в прокате картина собрала более $80 млн. Вторая часть франшизы увидела свет в 1991 году, ее бюджет составил $102 млн, а сборы – $519 млн. После этого Кэмерон продал права на франшизу, перестав режиссировать новые фильмы серии.