Расходы России хотят заморозить до 2020 года

По плану Минфина, среднегодовая цена на нефть в ближайшие три года останется на уровне в 40 долларов за баррель, внутренний долг страны также сохранится на одном уровне, а сама Россия не будет выходить на внешний рынок из-за санкций. К концу 2016 года ожидается завершение экономического спада, а к 2019 – повышение темпа роста ВВП на 2%, что должно стать причиной роста доходов бюджета.