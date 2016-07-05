Расходы России хотят заморозить до 2020 года

В понедельник на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева было одобрено предложение Министерства финансов заморозить расходы федерального бюджета на три года на уровне 15,78 трлн рублей в год. Эту сумму, немногим меньшую уточненных расходов на текущий год, представители Минфина определяют как безрисковую, сообщают «Ведомости».
Согласно предложению министерства, на период с 2017 по 2020 год сократятся расходы по 36 государственным программам из 42 действующих, что составит примерно половину бюджета страны. По данным издания, предложено сократить финансирование программ социальной поддержки граждан, предоставления доступного жилья, развития здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Закрытая часть программ (расходы на оборонную промышленность) за три года сократятся в совокупности на 15%. Расходы на пенсии, экономическое развитие и госдолг под сокращение не попадут.
По плану Минфина, среднегодовая цена на нефть в ближайшие три года останется на уровне в 40 долларов за баррель, внутренний долг страны также сохранится на одном уровне, а сама Россия не будет выходить на внешний рынок из-за санкций. К концу 2016 года ожидается завершение экономического спада, а к 2019 – повышение темпа роста ВВП на 2%, что должно стать причиной роста доходов бюджета.
Предложение Минфина поддержал экс-министр экономики Алексей Кудрин, указав на необходимость внтурибюджетного перераспределения. Хотя денег на расходы многим министерствам и ведомствам не хватает и сейчас, в целом, с подходом, озвученным Минфином, согласно большинство.
Существует и противоположная позиция. Советник президента России Сергей Глазьев назвал принятие предложения Минфина «абсолютно безумной мерой», прогнозируя падение спроса и стагфляционную ловушку, вызванную замедлением экономического роста.
В реальном выражении, Минфин предлагает сократить расходы федерального бюджета примерно на 20% за ближайшие три года. Итоговое решение правительства будет представлено в четверг, 7 июля.