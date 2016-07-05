Пробки по всему городу - ремонт дорог в Омске

- на улице Волгоградской (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Кондратюка в направлении к улице 2-й Солнечной);

- на улице Б. Хмельницкого (проведение подготовительных работ с варийно-восстановительным ремонтом на участке от улицы Масленникова до улицы Ипподромной).