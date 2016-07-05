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Пробки по всему городу - ремонт дорог в Омске

5 июля 2016, 09:34
Центр, левый берег, нефтяники...

Как сообщают в департаменте транспорта администрации города, это связано с проведением работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог.

На этой неделе при благоприятных погодных условиях круглосуточно возможны затруднения в движении транспорта:

- на улице Волгоградской (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Кондратюка в направлении к улице 2-й Солнечной);
- на улице Б. Хмельницкого (проведение подготовительных работ с варийно-восстановительным ремонтом на участке от улицы Масленникова до улицы Ипподромной).

С 8:00 до 24:00 5 июля затруднения возможны на следующих участках улично-дорожной сети:

- на улице Химиков (укладка выравнивающего слоя асфальтобетона);
- на улицах Королева, Короленко, Чкалова (укладка верхнего слоя асфальтобетона).


Источник: admomsk.ru

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