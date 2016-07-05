Президент приедет в Омск

Администрация Президента РФ подтвердила проведение саммита ЕАЭС на территории Омской области. Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в 2018 году – в год председательства России в ЕАЭС. Об этом стало известно ранее в ходе заседания штаба по подготовке к празднованию 300-летия основания города. Новость озвучил губернатор Назаров, сообщает «Омская губерния».