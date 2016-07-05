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Президент приедет в Омск

5 июля 2016, 12:38
Важный повод.

Администрация Президента РФ подтвердила проведение саммита ЕАЭС на территории Омской области. Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в 2018 году – в год председательства России в ЕАЭС. Об этом стало известно ранее в ходе заседания штаба по подготовке к празднованию 300-летия основания города. Новость озвучил губернатор Назаров, сообщает «Омская губерния».

В рамках саммита ЕАЭС область посетят главы пяти государств, в числе которых Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. В Высший Евразийский экономический совет входят Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Александр Лукашенко, Серж Саргсян и Алмазбек Атамбаев.

Предъявлены жесткие требования к организации приема делегатов стран-участниц саммита. Омской области предстоит серьезная подготовка городской инфраструктуры, в том числе транспорта и гостиничных комплексов региона. Региональным бюджетом не обойтись: правительство региона планирует привлечь федеральные средства. Конкретные цифры не озвучиваются, также пока не известен перечень работ по улучшению инфраструктуры.

Напомним, что ранее в Омске уже состоялось заседание Консультативного комитета при Коллегии Евразийской экономической комиссии, которая является регулирующим органом ЕАЭС. До этого правом приема подобных заседаний обладали исключительно столицы стран-участниц союза.

Напомним, ранее появлялась информация, что саммит ЕАЭС пройдет в Омске в юбилейном 2016 году. Тема организации делового мероприятия с участием пяти глав государств в омском регионе поднималась на федеральном уровне с 2014 года.

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