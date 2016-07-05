По улице Богдана Хмельницкого в Омске остановят движение трамваев

В среду, 6 июля, в связи с проведением ремонта дорожного полотна по улице Богдана Хмельницкого на участке между улицами Масленникова и Ипподромная с 5:30 до 10:00 будет приостановлено движение маршрутов трамваев №№ 1 и 8.