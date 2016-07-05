По улице Богдана Хмельницкого в Омске остановят движение трамваев

В среду, 6 июля, в связи с проведением ремонта дорожного полотна по улице Богдана Хмельницкого на участке между улицами Масленникова и Ипподромная с 5:30 до 10:00 будет приостановлено движение маршрутов трамваев №№ 1 и 8.
Как сообщили в департаменте городского хозяйства, для асфальтирования крайней левой полосы в указанном направлении будет задействован крупногабаритный асфальтоукладчик, который исключит возможность проезда трамваев.
По завершению соответствующих работ движение трамваев будет возобновлено в соответствии с утвержденными графиками. Укладка асфальтобетонной смеси не будет производиться в дождь, поэтому в случае выпадения обильных осадков движения трамваев отменяться не будет.
Источник: admomsk.ru