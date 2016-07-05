Город55
ГлавноеВсе новости

По Омску не проехать: где ремонт дорог перекрыл движение

5 июля 2016, 19:15
О временном ограничении движения.

Как сообщают в департаменте транспорта администрации Омска, эти меры связаны с проведением работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог.

Затруднения в движении транспорта возможны круглосуточно при благоприятных погодных условиях на следующих участках:

- на улице Волгоградской (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы 1-й Любинской до 2-й Солнечной);

- на улице Б. Хмельницкого (проведение подготовительных работ с аварийно-восстановительным ремонтом на участке от улицы Масленникова до улицы Ипподромной).

Движение ограничивается с 8:00 до 24:00 6 июля:

- на улице Химиков (укладка выравнивающего слоя асфальтобетона);

- на улице Королева (укладка верхнего слоя асфальтобетона).

Также будет ограничено движение с 18:00 5 июля до 6:00 6 июля:

- на Иртышской набережной (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Рождественского до бульвара Победы);

- на улице Лермонтова (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы М. Жукова до проспекта К. Маркса);

- на улице Пушкина (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Звездова до улицы Лермонтова).


Источник: admomsk.ru

#Новости#Транспорт#Стройка#Общество#Город#Авто
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20