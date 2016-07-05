По Омску не проехать: где ремонт дорог перекрыл движение

Как сообщают в департаменте транспорта администрации Омска, эти меры связаны с проведением работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог.
Затруднения в движении транспорта возможны круглосуточно при благоприятных погодных условиях на следующих участках:
- на улице Волгоградской (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы 1-й Любинской до 2-й Солнечной);
- на улице Б. Хмельницкого (проведение подготовительных работ с аварийно-восстановительным ремонтом на участке от улицы Масленникова до улицы Ипподромной).
Движение ограничивается с 8:00 до 24:00 6 июля:
- на улице Химиков (укладка выравнивающего слоя асфальтобетона);
- на улице Королева (укладка верхнего слоя асфальтобетона).
Также будет ограничено движение с 18:00 5 июля до 6:00 6 июля:
- на Иртышской набережной (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Рождественского до бульвара Победы);
- на улице Лермонтова (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы М. Жукова до проспекта К. Маркса);
- на улице Пушкина (укладка верхнего слоя асфальтобетона на участке от улицы Звездова до улицы Лермонтова).
Источник: admomsk.ru