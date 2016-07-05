Омск вошел в тройку самых привлекательных городов России

По данным портала Kayak.ru, в этом году среди иностранных туристов наблюдается рост интереса к России как к туристическому направлению. Такой вывод позволила сделать аналитика количества поисковых запросов в Интернете: по сравнению с 2015-м, общее число запросов увеличилось на 21%, а количество бронирований – на 35%. Изучив поисковые запросы за 2016 год, портал составил рейтинг городов-лидеров въездного туризма в России.