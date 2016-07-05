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Омск вошел в тройку самых привлекательных городов России

5 июля 2016, 10:39
Омск вошел в тройку самых привлекательных городов России

По данным портала Kayak.ru, в этом году среди иностранных туристов наблюдается рост интереса к России как к туристическому направлению. Такой вывод позволила сделать аналитика количества поисковых запросов в Интернете: по сравнению с 2015-м, общее число запросов увеличилось на 21%, а количество бронирований – на 35%. Изучив поисковые запросы за 2016 год, портал составил рейтинг городов-лидеров въездного туризма в России.

Возросшую популярность российских городов эксперты связывают с привлекательным курсом валют и стремлением региональных властей сделать города точками притяжения для туристов. В тройку лидеров рейтинга по росту популярности вошли Иркутск, Сочи и Омск, оказавшись самыми модными направлениями в 2016 году. Наиболее вероятно, что интерес к Омску, возросший в сравнении с прошлым годом ровно вполовину, связан с грядущим юбилеем города.



Отметим, что летом этого года Омск также вошел в тройку самых популярных городов России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.


Согласно приведенной статистике, чтобы слетать в Омск, нужно заплатить на 7% больше, чем в 2015. В числе значительно «подорожавших» городов - более, чем на 20% - оказались Ростов-на-Дону, Новосибирск и Краснодар. Цены на билеты в популярные среди дальневосточных туристов Екатеринбург и Владивосток наоборот снизились – на 33% и 60% соответственно.

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