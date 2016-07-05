Новые трансферы Авангарда: подписан голкипер, обмен форварда в Торпедо

Теперь внук ветерана омского хоккея Эдуарда Рассказов вновь покидает свой родной клуб, в составе которого не удается закрепиться на протяжении уже 5 лет. Впервые Кирилл попал в заявку на чемпионат КХЛ в сезоне 2011/12, но на лед так и не вышел. В период с 2013 по 2016 год форвард провел за "ястребов" лишь 40 встреч, набрав 4 (2+2) очка.