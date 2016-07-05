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Новые трансферы Авангарда: подписан голкипер, обмен форварда в Торпедо

5 июля 2016, 16:43
Изменения в составе.

Воспитанник омского хоккея 24-летний Кирилл Рассказов снова стал участником обмена. Права на хоккеиста "Авангард" обменял на денежную компенсацию от нижегородского "Торпедо", сообщается на официальном сайте КХЛ.

В начале прошлого сезона в результате обмена "Авангарда" с "Югрой" Кирилл отправился играть за Ханты-Мансийскую команду, в составе которой провел 35 матчей, где отметился 4 голами и 12 результативными передачами при показателе полезности "-6". В июне 2016 года форвард вернулся в стан "ястребов".

Теперь внук ветерана омского хоккея Эдуарда Рассказов вновь покидает свой родной клуб, в составе которого не удается закрепиться на протяжении уже 5 лет. Впервые Кирилл попал в заявку на чемпионат КХЛ в сезоне 2011/12, но на лед так и не вышел. В период с 2013 по 2016 год форвард провел за "ястребов" лишь 40 встреч, набрав 4 (2+2) очка.

Кроме того, омский "Авангард" заключил двусторонний контракт сроком на один год с 25-летним голкипером Олегом Шилиным, который ранее выступах за ТХК в ВХЛ.


Фото: hawk.ru

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