Названа дата начала массовых заездов российских туристов в Анталью

Кроме того, отмечается, что руководством аэропорта приняты исключительные меры безопасности, осуществляется контроль всех прибывающих в аэропорт людей. В турецких СМИ отмечается, что подобные меры были приняты в стране после теракта в аэропорту Стамбула.