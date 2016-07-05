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Названа дата начала массовых заездов российских туристов в Анталью

5 июля 2016, 16:04
Возобновление чартерного сообщения.

В четверг, 7 июля, турсектором Антальи ожидается массовое прибытие туристов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта.

Именно на 7 июля намечено возобновление чартерного сообщения между странами, в соответствии с ранее принятым решением. При этом в пресс-службе аэропорта Антальи отметили, что некоторое число россиян прибывает в Турцию регулярными рейсами.

Кроме того, отмечается, что руководством аэропорта приняты исключительные меры безопасности, осуществляется контроль всех прибывающих в аэропорт людей. В турецких СМИ отмечается, что подобные меры были приняты в стране после теракта в аэропорту Стамбула.

До конца 2016 года турецкие власти планируют принять около 750 тысяч туристов из России, сообщает Ассоциация туроператоров РФ со ссылкой на Йусуфа Хаджисюлеймана, возглавляющего Ассоциацию отельеров и туристических инвесторов Средиземноморского региона.

Директор турецкой гражданской авиации ранее сообщал о согласовании с РФ разрешения на осуществление с 7 июля 17 чартерных программ.


Фото: иллюстрация

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