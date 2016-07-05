Младшая сестра Ким Кардашьян вышла на улицу, забыв надеть штаны

Из-за неоднозначного наряда в эпицентре нового обсуждения оказалась младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которая вышла на публику в Лос-Анджелесе в обтягивающем платье-майке. Западные СМИ сразу обратили внимание на тот факт, что девушка, по всей видимости, забыла надеть штаны или шорты.
Быть может и сама Кайли осознала свою ошибку, на некоторых снимках видно, как девушка пытается поправлять свой наряд, дабы в объектив фотографов не попало ничего лишнего.
Судя по этой истории, Кайли, подобно Ким, способна "взрывать" Интернет абсолютно по любому поводу. Хотя до старшей сестры 18-летней девушке еще далеко. Стоит напомнить, что несколько месяцев назад 35-летняя
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