Младшая сестра Ким Кардашьян вышла на улицу, забыв надеть штаны



Судя по этой истории, Кайли, подобно Ким, способна "взрывать" Интернет абсолютно по любому поводу. Хотя до старшей сестры 18-летней девушке еще далеко. Стоит напомнить, что несколько месяцев назад 35-летняя Кардашьян получила награду Webby Awards , также известную как интернет-Оскар, в номинации Break The Internet за публикацию своих откровенных снимков, которые вызывали в сети настоящий фурор.