Большегрузный УРАЛ разорвало на трассе: погиб водитель из Омска

В дорожно-транспортном происшествии на трассе в Свердловской области погиб водитель из Омска. Информация о ДТП поступила в местную дежурную часть накануне, 4 июля.
Автоавария произошла на трассе на 17-м километре трассы «Ивдель – ХМАО». По предварительной информации, житель Свердловской области 1988 г.р. на а/м «ГАЗ-2705» ехал в сторону города Ивдель. По неизвестной пока причине он неожиданно выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Урал ИВЕКО 632911».
За рулем грузовика находился 57-летний омич. Он ехал в сторону города Югорск. После столкновения «Урал» вышел из управления, его отбросило на ограждение дороги, затем грузовик опрокинулся на правую сторону.
«ГАЗ-2705» развернуло на 360 градусов и отбросило к ограждению с противоположной стороны дороги. После этого машина загорелась.
Итог ДТП: водитель «Урал ИВЕКО 632911» от травм погиб на месте. Водитель «ГАЗ-2705» получил множественные телесные повреждения и травмы, но выжил. Он был доставлен в больницу.
Правоохранители также сообщают, что водитель «Урал ИВЕКО 632911» имеет стаж вождения 10 лет, в 2015 и 2016 гг. четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Водитель «ГАЗ-2705» за рулем 16 лет. В 2012 году он был лишен прав на 1 год и 10 месяцев за управление а/м в нетрезвом виде. В 2016 году 2 раза нарушал скоростной режим, и один раз (26 июня) – выезжал на встречную полосу.
По материалам пресс-службы гУ МВД России по Свердловской области