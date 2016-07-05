Большегрузный УРАЛ разорвало на трассе: погиб водитель из Омска

Автоавария произошла на трассе на 17-м километре трассы «Ивдель – ХМАО». По предварительной информации, житель Свердловской области 1988 г.р. на а/м «ГАЗ-2705» ехал в сторону города Ивдель. По неизвестной пока причине он неожиданно выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Урал ИВЕКО 632911».





За рулем грузовика находился 57-летний омич. Он ехал в сторону города Югорск. После столкновения «Урал» вышел из управления, его отбросило на ограждение дороги, затем грузовик опрокинулся на правую сторону.