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Возвращение Сергея Калинина в омский Авангард после года в НХЛ

4 июля 2016, 19:14
Усиление «ястребов».

Форвард клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» (New Jersey Devils) омич Сергей Калинин в скором времени может вернуться в стан омского «Авангарда», сообщает «Хоккейная правда» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ранее экс-капитан "Авангарда" в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявил, что хочет продолжить свою карьеру в НХЛ, но ранее сделанное «Нью-Джерси Дэвилз» квалификационное предложение нападающего не устроило. Омич отметил, что нынешний вариант контракта он подписывать не намерен и, возможно, договориться не получится. Тем не менее, хоккеист надеется, что ему удастся остаться в клубе.

В своем дебютном сезоне в НХЛ Сергей Калинин провел в составе «Нью-Джерси Дэвилз» 78 игр, в которых записал на свой лицевой счет в актив 8 заброшенных шайб и 7 голевых передач при показателе полезности «-9». Кроме того, в составе сборной России омич в завершившемся сезоне стал обладателем бронзовых медалей Чемпионата мира.

Занимающий пост генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро ранее выражал надежду, что клуб сможет продлить трудовое соглашение с 25-летним омским форвардом.


Фото: todaysslapshot.com

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