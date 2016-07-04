Возвращение Сергея Калинина в омский Авангард после года в НХЛ

Форвард клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» (New Jersey Devils) омич Сергей Калинин в скором времени может вернуться в стан омского «Авангарда», сообщает «
Ранее экс-капитан "Авангарда" в интервью изданию «
В своем дебютном сезоне в НХЛ Сергей Калинин провел в составе «Нью-Джерси Дэвилз» 78 игр, в которых записал на свой лицевой счет в актив 8 заброшенных шайб и 7 голевых передач при показателе полезности «-9». Кроме того, в составе сборной России омич в завершившемся сезоне стал обладателем бронзовых медалей Чемпионата мира.
Занимающий пост генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро ранее выражал надежду, что клуб сможет продлить трудовое соглашение с 25-летним омским форвардом.
Фото: todaysslapshot.com