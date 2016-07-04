Волочкова на отдыхе в Греции: опять голая и на шпагате 18+

Завершив тур по городам Анастасия Волочкова решила от правиться на отдых в Грецию. Пикантными снимками с отдыха российская балерина уже по традиции делится со своими подписчиками в Instagram.
Новая порция откровенных снимков балерины вызвало бурное обсуждение ее фигуры. Почитателей оказалось меньше, чем критиков, которые про комментировали талию, грудь и всю фигуру в целом.
Не понравился поклонникам и выбранный Анастасией купальник, который по мнению пользователей уничтожает достоинства фигуры балерины, а не подчеркивает их.
Тем не менее, нашлись и те, кто решил заступиться за Волочкову в комментариях, отмечая, что у всех различные типы фигур, есть свои плюсы и минусы во внешности, а потому и критика в данной ситуации неуместна.
Уже по традиции Анастасия Волочкова сделала новую фотографию, где балерина сидит на идеальном шпагате.
Фото: instagram.com/volochkova_art