Tele2 автоматизировала розницу

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

«Tele2 всегда сосредоточена на повышении эффективности всех бизнес-процессов. Для нас было важно стандартизировать работу монобрендовой розницы Tele2 по всей России и консолидировать всю информацию о продажах в одной системе. Новое решение обеспечит еще более оперативное управление монобрендовым каналом продаж, а также будет способствовать совершенствованию качества обслуживания клиентов и повышению доходности дилеров. Мы уверены, что сотрудничество с «1C-Рарус» позволит нам оперативно оценивать эффективность работы всей дилерской сети и контролировать издержки».