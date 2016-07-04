Tele2 автоматизировала розницу

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о внедрении решения «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» компании «1C-Рарус». С помощью данной системы оператор автоматизировал торговую деятельность розничной сети.
Внедрение системы «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» в Tele2 обусловлено активным развитием монобрендовой сети оператора. Только в 2015 году компания увеличила количество фирменных салонов и модулей почти в 2,5 раза. Сейчас их число превышает 3 300 объектов. Розницу Tele2 отличает уникальный для телеком-отрасли формат супермаркета связи с концепцией самообслуживания.
Современное решение «1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи» уже используется в 2 тысячах салонов связи и мобильных модулей оператора в 43 регионах страны. До конца года Tele2 и «1C-Рарус» планируют распространить программу на все 65 регионов присутствия оператора.
С помощью внедренного решения Tele2 автоматизировала учет всех операций в собственной рознице: заказ товаров поставщику и их поступление от контрагента, перемещение товаров между складами и магазинами и оформление возврата от покупателей. В частности, система позволяет принимать, списывать товар и проводить его инвентаризацию, а также контролировать поступление и перемещение денежных средств в торговой точке.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
«Tele2 всегда сосредоточена на повышении эффективности всех бизнес-процессов. Для нас было важно стандартизировать работу монобрендовой розницы Tele2 по всей России и консолидировать всю информацию о продажах в одной системе. Новое решение обеспечит еще более оперативное управление монобрендовым каналом продаж, а также будет способствовать совершенствованию качества обслуживания клиентов и повышению доходности дилеров. Мы уверены, что сотрудничество с «1C-Рарус» позволит нам оперативно оценивать эффективность работы всей дилерской сети и контролировать издержки».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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