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Ректор Омского государственного медуниверситета ушел в отставку

4 июля 2016, 21:45
Заседание ученого совета.

4 июля состоялось заседание ученого совета Омского государственного медицинского университета с участием представителя Министерства здравоохранения Российской Федерации, который объявил о том, что ректор ОмГМУ Александр Иванович Новиков подал прошение об отставке, и зачитал приказ Министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой об удовлетворении его просьбы.

Временное исполнение обязанностей с 5 июля 2016 года возложено на первого проректора ОмГМУ, доктора медицинских наук, профессора Виталия Александровича Охлопкова.


На заседании ученого совета согласно Уставу ОмГМУ тайным голосованием А.И. Новиков был избран президентом Омского государственного медицинского университета.


Александр Иванович избран ректором вуза 25 декабря 1997 года и трижды переизбирался на этот пост. За годы ректорской деятельности А.И. Новикова ОмГМУ стремительно развивался: получил статус университета, поступательно улучшал свои позиции в ведущих рейтингах российских вузов и вошел в десятку лучших медицинских вузов страны.


Источник: пресс-служба ОмГМУ Минздрава РФ

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