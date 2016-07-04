Ректор Омского государственного медуниверситета ушел в отставку

4 июля состоялось заседание ученого совета Омского государственного медицинского университета с участием представителя Министерства здравоохранения Российской Федерации, который объявил о том, что ректор ОмГМУ Александр Иванович Новиков подал прошение об отставке, и зачитал приказ Министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой об удовлетворении его просьбы.