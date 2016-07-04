Перекрытие в Омске: асфальт уложили, движение через площадь изменили

Сложные погодные условия вносят коррективы в работу дорожников. Пресс-служба мэрии Омска сообщает, что, несмотря на сопутствующие факторы, открытие участка дороги по улице Ленина в районе Любинского проспекта прошло в намеченные сроки – сегодня, 4 июля, здесь возобновлено движение транспорта.
Завершена укладка асфальтобетонного покрытия на участке между улицей Партизанской и площадью Победы. Дорожная разметка на обновленном участке будет нанесена в ближайшее время.
Для пешеходов между Театром драмы и Медакадемией работает пешеходный переход со светофором, оснащенным кнопкой. На перекрестке улиц Ленина, Партизанской и Щербанева движение автотранспорта и пешеходов организовано по прежней схеме.
А вот на площади Победы схема движения изменена. Главная дорога теперь проходит по улице Ленина со стороны улицы Партизанской и через площадь Победы на улицу Герцена. Второстепенная: по улице Ленина со стороны улицы Тарской. Водителей просят быть внимательными!