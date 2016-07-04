Город55
ГлавноеВсе новости

Перекрытие в Омске: асфальт уложили, движение через площадь изменили

4 июля 2016, 11:05
Перекрытие в Омске: асфальт уложили, движение через площадь изменили

Сложные погодные условия вносят коррективы в работу дорожников. Пресс-служба мэрии Омска сообщает, что, несмотря на сопутствующие факторы, открытие участка дороги по улице Ленина в районе Любинского проспекта прошло в намеченные сроки – сегодня, 4 июля, здесь возобновлено движение транспорта.

Завершена укладка асфальтобетонного покрытия на участке между улицей Партизанской и площадью Победы. Дорожная разметка на обновленном участке будет нанесена в ближайшее время.

Для пешеходов между Театром драмы и Медакадемией работает пешеходный переход со светофором, оснащенным кнопкой. На перекрестке улиц Ленина, Партизанской и Щербанева движение автотранспорта и пешеходов организовано по прежней схеме.

А вот на площади Победы схема движения изменена. Главная дорога теперь проходит по улице Ленина со стороны улицы Партизанской и через площадь Победы на улицу Герцена. Второстепенная: по улице Ленина со стороны улицы Тарской. Водителей просят быть внимательными!


#Новости#Транспорт#Главное#Город#Авто
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20