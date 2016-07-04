Перекрытие в Омске: асфальт уложили, движение через площадь изменили

А вот на площади Победы схема движения изменена. Главная дорога теперь проходит по улице Ленина со стороны улицы Партизанской и через площадь Победы на улицу Герцена. Второстепенная: по улице Ленина со стороны улицы Тарской. Водителей просят быть внимательными!