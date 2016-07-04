Омич, переливая бензин, бросил окурок: сгорели две женщины и ребёнок

Из материалов суда: 3 марта 2016 года, ночью, указанный гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, на веранде дома переливал бензин из 50-литровой канистры. При этом часть жидкости он пролил на пол, куда впоследствии он бросил окурок и ушел .