Город55
ГлавноеВсе новости

Омич, переливая бензин, бросил окурок: сгорели две женщины и ребёнок

4 июля 2016, 10:19
Приговор суда.

В Тевризском районе Омской области завершился суд над местным жителем 25-летним Аликом Абдуллиным, обвиняемым в причинении смерти по неосторожности. Гражданин признан виновным.

Из материалов суда: 3 марта 2016 года, ночью, указанный гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, на веранде дома переливал бензин из 50-литровой канистры. При этом часть жидкости он пролил на пол, куда впоследствии он бросил окурок и ушел.

Далее в доме произошел пожар. Погибли две женщины 45-ти и 60-ти лет, и 3-летний ребенок. Виновник этого кошмара смог спасти из огня своего отца и разбудить соседку, которая вынесла из дома 2-летнего ребенка.

Свою вину в преступлении Абдуллин признал полностью.

Приговор суда: 2 года и 6 месяцев колонии, а также гражданин должен выплатить 700 тысяч рублей матери погибшего ребенка.


По материалам пресс-службы Прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20