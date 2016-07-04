Омич, переливая бензин, бросил окурок: сгорели две женщины и ребёнок

В Тевризском районе Омской области завершился суд над местным жителем 25-летним Аликом Абдуллиным, обвиняемым в причинении смерти по неосторожности. Гражданин признан виновным.
Из материалов суда: 3 марта 2016 года, ночью, указанный гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, на веранде дома переливал бензин из 50-литровой канистры. При этом часть жидкости он пролил на пол, куда впоследствии он
Далее в доме произошел пожар. Погибли две женщины 45-ти и 60-ти лет, и 3-летний ребенок. Виновник этого кошмара смог спасти из огня своего отца и разбудить соседку, которая вынесла из дома 2-летнего ребенка.
Свою вину в преступлении Абдуллин признал полностью.
Приговор суда: 2 года и 6 месяцев колонии, а также гражданин должен выплатить 700 тысяч рублей матери погибшего ребенка.
По материалам пресс-службы Прокуратуры Омской области
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