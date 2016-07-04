Нефть пробила отметку в $50 за баррель, доллар и евро дешевеют

Сегодня, 4 июля, нефтяные котировки демонстрируют стабильность в ожидании сохранения повышенного спроса на бензин в Соединенных Штатах Америки. Стоимость «черного золота» марки Brent превышает 50 долларов за баррель.
К 12:40 по омскому времени цена сентябрьских фьючерсов барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла 50,57 доллара. Контракты на «черное золото» сорта WTI на электронных торгах биржи Нью-Йорка торгуются на уровне $49,17.
Влиявшую ранее на динамику нефтяных котировок забастовку норвежских нефтяников удалось устранить за счет подписания соглашения между работодателями и профсоюзами.
Установленный на сегодня Центробанком курс доллара составляет 64,017 рубля, евро – 71,052. В Омске один доллар можно приобрести в интервале от 64,5 до 67,5 рубля, евро – от 71,81 до 75,5 рубля.
Пятничные торги на Московской бирже доллар закрыл на уровне 63,8 рубля, евро – 71,06 рубля. Сегодня на открытии доллар упал до 63,54, евро – до 70,83.
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