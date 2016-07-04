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Набор для пикника каждому!

4 июля 2016, 09:30
Набор для пикника каждому!

Несмотря на нелетнюю погоду, сезон шашлыков и пикников, отдыха и приключений продолжается!

Продолжается и летняя акция сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто».

Условия акции:
Меняй масло в сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто» и получай набор для пикника в подарок!*

Совместить приятное с полезным просто, если вы вместе с Сервис-маркетами «Феникс-Авто»!

Купил масло не у нас? Не беда – зато ты знаешь, где его нужно поменять!

Травка зеленеет, солнышко блестит,
Вместе с «Феникс-Авто» едем на пикник!

Записаться на замену масла здесь.

*Акция продлена до 31 августа 2016 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, месте и порядке получения подарков узнавайте по тел. Количество подарков ограниченно.

Ждем вас по адресам:
ул. Химиков, 10а/1 , т. 925-025
ул. Кемеровская, 4/1, т. 278-882
пр. Королева, 27/1, т. 308-070
ул. Маяковского, 82, т. 580-570
Автотовары в 1 клик в интернет-магазине: www.fenix55.ru


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