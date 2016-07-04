Мертвые девочки найдены под Омском: следователи нашли их мать

Мать новорожденных, 30-летняя женщина, допрошена в качестве подозреваемой. Гражданка злоупотребляет спиртными напитками. Ее материнство выяснилось путем проведения геномной экспертизы. Женщина пояснила, что осенью 2013 года она родила двух девочек, которые спустя несколько часов скончались. После этого она спрятала их тела на чердаке заброшенного дома, расположенного на соседней улице.