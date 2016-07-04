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Мертвые девочки найдены под Омском: следователи нашли их мать

4 июля 2016, 12:57
Мертвые девочки найдены под Омском: следователи нашли их мать

Новая информация: следователи установили мать двух новорожденных, чьи мумифицированные трупы были обнаружены на чердаке заброшенного дома в одном из сел Омской области.

Расследование ведется в рамках уголовного дела по статье «убийство двух человек».

Мать новорожденных, 30-летняя женщина, допрошена в качестве подозреваемой. Гражданка злоупотребляет спиртными напитками. Ее материнство выяснилось путем проведения геномной экспертизы. Женщина пояснила, что осенью 2013 года она родила двух девочек, которые спустя несколько часов скончались. После этого она спрятала их тела на чердаке заброшенного дома, расположенного на соседней улице.

Слова подозреваемой о причинах смерти детей пройдут проверку в ходе экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается.


По материалам пресс-службы Следственного управления СКР по Омской области
Фото: иллюстрация

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