Мэр Двораковский назвал сроки запуска метро в Омске

Глава городской администрации в свойственной себе манере оптимистично относится к окончанию строительства крупных объектов нашего города. В частности, работа гидроузла и метрополитена может начаться в ближайшие несколько лет. Мнение чиновника прозвучало в ходе телепередачи « Омск Здесь » телеканала «Продвижение».