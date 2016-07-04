Город55
ГлавноеВсе новости

Мэр Двораковский назвал сроки запуска метро в Омске

4 июля 2016, 12:15
Крупные стройки города.

Глава городской администрации в свойственной себе манере оптимистично относится к окончанию строительства крупных объектов нашего города. В частности, работа гидроузла и метрополитена может начаться в ближайшие несколько лет. Мнение чиновника прозвучало в ходе телепередачи «Омск Здесь» телеканала «Продвижение».

Кроме глобальных строек Вячеслав Двораковский также коснулся вопросов, связанных с 300-летием Омска, сказав, что муниципалитет свою задачу выполнил. Осталось лишь завершить три крупных объекта: путепровод на ул. 15-я Рабочая, ливневую канализацию на ул. Завертяева и реконструкцию Омской крепости.


Насчет «строек века» Двораковский заявил, что приостановка их строительства, это всё полоса кризиса, которая началась с 2008 года. Именно это приостановило «успешное продвижение по двум объектам – гидроузел и метрополитен».

«Но я не думаю, что это совсем трагично», - продолжил Двораковский. Красногорский гидроузел завершат к 2018-2019 гг.

А метрополитен – 3-4 года и он будет готов. «Я думаю, что через два-три года начнём работать»

Напомним, ранее, в 2012 году, в ходе визита в Омск премьер-министра Дмитрия Медведева, были озвучены еще более оптимистичные сроки запуска городского метрополитена - 2016 год:




Итог: единственное метро, которое было запущено в Омске в 2016 году


#Новости#Недвижимость#События#Город#Технологии#Бизнес
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20