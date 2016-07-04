Мэр Двораковский назвал сроки запуска метро в Омске

Глава городской администрации в свойственной себе манере оптимистично относится к окончанию строительства крупных объектов нашего города. В частности, работа гидроузла и метрополитена может начаться в ближайшие несколько лет. Мнение чиновника прозвучало в ходе телепередачи «
Кроме глобальных строек Вячеслав Двораковский также коснулся вопросов, связанных с 300-летием Омска, сказав, что муниципалитет свою задачу выполнил. Осталось лишь завершить три крупных объекта: путепровод на ул. 15-я Рабочая, ливневую канализацию на ул. Завертяева и реконструкцию Омской крепости.
Насчет «строек века» Двораковский заявил, что приостановка их строительства, это всё полоса кризиса, которая началась с 2008 года. Именно это приостановило «успешное продвижение по двум объектам – гидроузел и метрополитен».
«Но я не думаю, что это совсем трагично», - продолжил Двораковский. Красногорский гидроузел завершат к 2018-2019 гг.
А метрополитен – 3-4 года и он будет готов. «Я думаю, что через два-три года начнём работать»
Напомним, ранее, в 2012 году, в ходе визита в Омск премьер-министра Дмитрия Медведева, были озвучены еще более оптимистичные сроки запуска городского метрополитена - 2016 год: