Группа Онэксим Михаила Прохорова продает все российские активы

Принадлежащая Михаилу Прохорову группа «Онэксим» продает свои российские активы после проведенных обысков, сообщает издание «
Представитель «Онэксима» комментировать изданию сложившуюся ситуацию отказался. Стоит отметить, что 14-15 апреля ФСБ и ФНС проводился обыск офисов ряда компаний, которые принадлежат Михаилу Прохорову. Отмечалось, что мероприятия, направленные на проверку сведений о возможном уклонении от уплаты налогов, проходили в рамках расследования уголовного дела, касающегося банка «Таврический».
Инвестиционному фонду «Онэксим» принадлежат активы в горно-металлургической отрасли («Уралкалий», «Русал»), энергетике («Квадра»), финансах (банки «Ренессанс», МФК, «Ренессанс кредит», страховая компания «Согласие»), медиа («Сноб», РБК), недвижимости (ОПИН).
При этом изданием отмечается, что некоторые активы «Онэксим» старается продать на протяжении уже нескольких лет – «Квадра», «Ренессанс кредит», «Согласие». Кроме того, инвестиционный фонд намеревался выйти из «Уралкалия» уже год назад. Также ранее сообщалось, что Михаил Прохоров занимается поиском покупателя на РБК.
В конце прошлой недели сообщалось, что представителями Михаила Прохорова ведутся переговоры о продаже владельцу Моcковского кредитного банка Роману Авдееву девелоперcкой группы ОПИН. Тем не менее, в пресс-службе ОПИН факт переговоров не подтвердили.
Фото: иллюстрация