Группа Онэксим Михаила Прохорова продает все российские активы

При этом изданием отмечается, что некоторые активы «Онэксим» старается продать на протяжении уже нескольких лет – «Квадра», «Ренессанс кредит», «Согласие». Кроме того, инвестиционный фонд намеревался выйти из «Уралкалия» уже год назад. Также ранее сообщалось, что Михаил Прохоров занимается поиском покупателя на РБК.