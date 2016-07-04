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Глава NASA раскрыл всю правду о пришельцах и таинственной Зоне 51

4 июля 2016, 18:06
Изучение жизни за пределами Земли.

Глава NASA Чарльз Болден раскрыл тайны одного из самых загадочных мест на планете – «Зоны 51», располагающаяся в штате Невада.

Чарльз Болден заявил, что доступа к материалам, которые могли бы выступить в качестве доказательства существования внеземных цивилизаций у сотрудников «Зоны 51» в настоящее время нет, сообщает Headless & Global News.

По словам главы американского воздушного ведомства, на территории «Зоны 51» происходит изучение разного рода космических явлений, которые могут понять ученым, существует ли за пределами Земли жизнь. Подавляющая часть изучаемой специалистами информации, получена с помощью различных запущенных с Земли в космос аппаратов – фотографии, зафиксированные сигналы, волны, излучения.

Все собираемые данные проходят тщательный анализ. При этом Чарльз Болден отметил, что «Зона 51» изучением останков инопланетян и их летательных аппаратов никогда не занималась, поскольку люди таковых объектов не находили.

Кроме того глава NASA заявил о своей уверенности, что когда-нибудь человеку удастся обнаружить иные формы жизни. Если это произойдет не в нашей Солнечной системе, то может случиться в какой-либо другой.

Секретность американской базы «Зона 51» породило большое количество теорий заговоров, которые зачастую связаны с НЛО. В массовой культуре этот военный объект США также представляет собой некий символ тайны, скрываемый правительством страны.


Фото: иллюстрация (кадр из к/ф «Близкие контакты третьей степени»)

#Новости#Космос#Технологии#Общество
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