Мгла накрыла Омск: мощный выброс – видео

«Две трубы ТЭЦ-5 дымят так, как будто стоит мороз в 30 градусов. Складывается ощущение, что хотели сбросить по-тихому, пока стояли над городом грозовые облака, но не успели. Кстати, вроде недавно, говорили, что они установили какие-то новые фильтры. Может, стоит вернуть на место старые?»