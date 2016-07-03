Мгла накрыла Омск: мощный выброс – видео

Сегодня ранним утром Омск погрузился в туман, а вчера, 2 июля, очевидцы наблюдали другое, уже не природное явление: рваные (не грозовые) облака и две трубы, накрывшие весь город черным дымом.
В редакцию портала Gorod55.ru пришли сообщения из разных районов Омска:
«Наблюдаем от Торгового города: на Правом берегу черный дым. Громадное облако. Что это? Пожар?»
Затем сообщение с Ленинградского моста. Источник мощных выбросов также неопределенный:
«Где-то в районе 10-летия черное облако. Что-то дымит, причем сильно»
И, наконец, с Фрунзенского моста:
«Две трубы ТЭЦ-5 дымят так, как будто стоит мороз в 30 градусов. Складывается ощущение, что хотели сбросить по-тихому, пока стояли над городом грозовые облака, но не успели. Кстати, вроде недавно, говорили, что они установили какие-то новые фильтры. Может, стоит вернуть на место старые?»
Насчет фильтров информацию можно узнать в материале «
А пока читателям можно посоветовать, к примеру, в таких случаях ходить по городу в респираторе.