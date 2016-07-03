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Мгла накрыла Омск: мощный выброс – видео

3 июля 2016, 08:09
Сообщения очевидцев.

Сегодня ранним утром Омск погрузился в туман, а вчера, 2 июля, очевидцы наблюдали другое, уже не природное явление: рваные (не грозовые) облака и две трубы, накрывшие весь город черным дымом.

В редакцию портала Gorod55.ru пришли сообщения из разных районов Омска:

«Наблюдаем от Торгового города: на Правом берегу черный дым. Громадное облако. Что это? Пожар?»


Затем сообщение с Ленинградского моста. Источник мощных выбросов также неопределенный:

«Где-то в районе 10-летия черное облако. Что-то дымит, причем сильно»



И, наконец, с Фрунзенского моста:

«Две трубы ТЭЦ-5 дымят так, как будто стоит мороз в 30 градусов. Складывается ощущение, что хотели сбросить по-тихому, пока стояли над городом грозовые облака, но не успели. Кстати, вроде недавно, говорили, что они установили какие-то новые фильтры. Может, стоит вернуть на место старые?»



Насчет фильтров информацию можно узнать в материале «Странный гул над Омском: что произошло в городе».

А пока читателям можно посоветовать, к примеру, в таких случаях ходить по городу в респираторе.

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