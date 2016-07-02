Президент Авангарда рассказал, когда Корноухов может покинуть пост

Президент омского "Авангарда" Владимир Шалаев прокомментировал ситуацию с главным тренером "ястребов" Евгением Корноуховым в интервью изданию
Шалаев отметил, что по завершению сезона акценты были расставлены не совсем четко, из-за чего обсуждалась тема новых кандидатов на пост рулевого "Авангарда". Президент омского клуба допустил, что Евгений Корноухов занимать пост главного тренера "ястребов" еще лет 5.
На сегодняшний день у Корноухова действующий двухлетний контракт с омским клубом. Кроме того, Виктор Шалаев выразил наставнику поддержку, отметив, что руководство "Авангарда" в него верит.
Также президент "Авангарда" отметил тот факт, что размер бюджета клуба является восьмым-девятым в КХЛ, тем не менее, команда стала первой на Востоке и пятой в лиге по итогам завершившегося сезона, что в Омске никого не устроило, с чем руководство клуб солидарно.
Фото: hawk.ru