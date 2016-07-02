Президент Авангарда рассказал, когда Корноухов может покинуть пост

Также президент "Авангарда" отметил тот факт, что размер бюджета клуба является восьмым-девятым в КХЛ, тем не менее, команда стала первой на Востоке и пятой в лиге по итогам завершившегося сезона, что в Омске никого не устроило, с чем руководство клуб солидарно.