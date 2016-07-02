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Президент Авангарда рассказал, когда Корноухов может покинуть пост

2 июля 2016, 14:05
Ориентировочные сроки.

Президент омского "Авангарда" Владимир Шалаев прокомментировал ситуацию с главным тренером "ястребов" Евгением Корноуховым в интервью изданию Russia-Hockey.ru.

Шалаев отметил, что по завершению сезона акценты были расставлены не совсем четко, из-за чего обсуждалась тема новых кандидатов на пост рулевого "Авангарда". Президент омского клуба допустил, что Евгений Корноухов занимать пост главного тренера "ястребов" еще лет 5.

На сегодняшний день у Корноухова действующий двухлетний контракт с омским клубом. Кроме того, Виктор Шалаев выразил наставнику поддержку, отметив, что руководство "Авангарда" в него верит.

Также президент "Авангарда" отметил тот факт, что размер бюджета клуба является восьмым-девятым в КХЛ, тем не менее, команда стала первой на Востоке и пятой в лиге по итогам завершившегося сезона, что в Омске никого не устроило, с чем руководство клуб солидарно.


Фото: hawk.ru

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