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Повод для секса: когда хочет она, а когда он

2 июля 2016, 08:58
Пикантный вопрос.

Исследователи из университета Окленда в Новой Зеландии ответили на достаточно пикантный вопрос: когда мужчины и женщины думают о сексе, а также выяснили, чем эти мысли порождены.

Отмечается, что мужчины очень часто думают о сексе, считая, что окружающие их представительницы прекрасного пола зачастую с ними флиртуют. Причина этого явления кроется в особенности мышления, трансформировавшегося в ходе эволюции, сообщает The Daily Mail.

С древних времен мужчины особенно ценили в сексуальных отношениях чувственные и физические аспекты, то есть то, что приносит мимолетное удовольствие. У женщин все иначе, их отношение к сексу более серьезное - для них это выражение доверия, преданности и интимности.

Таким образом, мужчины во многих окружающих вещах, в частности в рекламе, видят сексуальный подтекст, отчего их мысли часто занимает сексуальный аспект, чего о прекрасной половине сказать нельзя.


Фото: иллюстрация

#Новости#Здоровье#Главное#Общество
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