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Омичка лишилась 30 тысяч рублей, ответив на телефонный звонок

2 июля 2016, 10:49
Будьте бдительны!

В отдел полиции №2 УМВД РФ по городу Омску обратилась жительница Кировского округа, получившая SMS-сообщение, в котором сообщалось, что с ее банковской карты должна быть списана оплата покупки, которую она не совершала.

Омичка по звонила по указанному в SMS-сообщении телефонному номеру , назвала предназначенный для входа в личный кабинет пароль, думая, что общается с сотрудником банка. В результате 9,5 тысяч рублей со счета потерпевшей было списано.

Жительница Центрального округа также пострадала от телефонного мошенничества. Ответив на звонок от неизвестного, женщина для "разблокировки" банковской карты отправилась к банкомату, где под диктовку мошенника выполнила действия, лишившие ее 30 тысяч рублей.

По заявлению омича, который разместил объявление о продаже электроинструментов в интернет-магазине, возбуждено другое уголовное дело. Якобы покупатель попросил мужчину для перевода денег на его номер за товар подключить услугу "мобильный банк". После этого пострадавшему пришло уведомление о списании с его счета более 15 тысяч рублей.

По вышеперечисленным фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.


По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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