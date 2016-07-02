Омичка лишилась 30 тысяч рублей, ответив на телефонный звонок

По заявлению омича, который разместил объявление о продаже электроинструментов в интернет-магазине, возбуждено другое уголовное дело. Якобы покупатель попросил мужчину для перевода денег на его номер за товар подключить услугу "мобильный банк". После этого пострадавшему пришло уведомление о списании с его счета более 15 тысяч рублей.