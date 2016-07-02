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К Земле летит 2-километровый астероид, вероятность столкновения

2 июля 2016, 11:44
Гигантский космический объект.

К Земле приближается 2,5-километровый астероид, столкновение с которым может закончиться самой настоящей глобальной катастрофой.

Американские ученые озабочены поведением направляющегося в сторону нашей планеты астероида 1997 XF11. В настоящее время вызывающий опасения космический объект находится на расстоянии 25 миллионов километров от Земли. Ожидается, что сближение с нашей планетой должно произойти ориентировочно через 12 лет.

Специалистами отмечается, что по мере приближения гигантский астероид будет представлять все большую опасность. В настоящее время еще неизвестно, притянет ли магнитное поле Земли 2,5-километровый космический объект, вероятность столкновения рассчитывается.

Эксперты NASA занимаются изучением этой проблемы, осуществляя поиск способов по противодействию возможной катастрофе.


Фото: иллюстрация

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