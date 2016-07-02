К Земле летит 2-километровый астероид, вероятность столкновения

Американские ученые озабочены поведением направляющегося в сторону нашей планеты астероида 1997 XF11. В настоящее время вызывающий опасения космический объект находится на расстоянии 25 миллионов километров от Земли. Ожидается, что сближение с нашей планетой должно произойти ориентировочно через 12 лет.