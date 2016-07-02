Более тысячи омичей получат жилье бесплатно по госпрограмме

«Напомню, что в 2014 и 2015 годах комфортные квартиры уже построены почти для 1 600 омских семей, причем порядка 900 из них справили новоселье прошлом году. Причем, около 300 семей жилье получили досрочно — почти на год раньше планового срока. Это результат решения, принятого нами: муниципалитет теперь не просто покупает квартиры, а сам выступает в качестве застройщика. На карте Омска в районе улиц Завертяева и Стороженко появился новый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой: парковками, межквартальными проездами, детскими площадками и прочим», — отметил мэр Вячеслав Двораковский.