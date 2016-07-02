Более тысячи омичей получат жилье бесплатно по госпрограмме

Строительство пяти домов в рамках программы переселения из аварийного жилья завершено. Заканчивается оформление всех необходимых документов.
Современный микрорайон на улице Завертяева в Центральном административном округе Омска получит новый импульс для развития. Здесь в этом году уже завершено возведение очередных пяти многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. Уже в августе 500 семей (это свыше 1 300 человек), нуждающихся в улучшении жилищных условий, смогут отпраздновать новоселья. Квартиры им будут предоставлены бесплатно.
«Напомню, что в 2014 и 2015 годах комфортные квартиры уже построены почти для 1 600 омских семей, причем порядка 900 из них справили новоселье прошлом году. Причем, около 300 семей жилье получили досрочно — почти на год раньше планового срока. Это результат решения, принятого нами: муниципалитет теперь не просто покупает квартиры, а сам выступает в качестве застройщика. На карте Омска в районе улиц Завертяева и Стороженко появился новый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой: парковками, межквартальными проездами, детскими площадками и прочим», — отметил мэр Вячеслав Двораковский.
Также на улице Завертяева завершается строительство важнейшего инфраструктурного объекта — закрытой ливневой канализации. Общая протяженность коллектора превышает 2450 метров. Он обеспечит надежный водоотвод с территории площадью порядка 350 гектаров (как с уже освоенных территорий (микрорайон «Первокирпичный», поселок «Амурский» и пр.), так и с территорий перспективной жилой застройки).
На объекте завершена прокладка участков микротуннелирования, установка локальных очистных сооружений, прокладка канализации открытым способом. Остается выполнить сравнительно небольшой объем работ, в том числе по благоустройству и вертикальной планировке. Ливневая канализация будет сдана в эксплуатацию уже в этом году.
«Депутаты — наши надежные партнеры, принципиальные критики и строгие контролеры. Если бы Омский городской Совет не поддерживал наши предложения по рачительному использованию финансовых ресурсов для развития города, нам, наверное, не удалось бы сделать и половины того, что реально выполнено. Я искренне благодарен депутатам за их поддержку», — отметил мэр Омска Вячеслав Двораковский, подводя итоги сегодняшнего объезда с депутатами Омского городского Совета.
Источник: admomsk.ru
Фото: иллюстрация