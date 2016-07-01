Зарплаты россиян подняли на 21%

С сегодняшнего дня в России на 21% повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – до 7500 рублей с 6204 рублей. Ранее принятый Госдумой закон, был одобрен Советом Федерации 25 мая, а в начале июня
Ранее
Стоит отметить, что МРОТ, согласно Трудовому кодексу РФ, должен находиться на уровне прожиточного минимума, который в настоящее время составляет 9452 рубля. В начале 2014 года Минтруд обещал, что к концу осени 2017 года минимальный размер оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом. Но на этой неделе Дмитрий Медведев заявил, что эти показатели уравняются лишь к 2020 году.
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