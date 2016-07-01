Зарплаты россиян подняли на 21%

Ранее депутат Ольга Баталина отмечала , что уровень зарплаты работников, которые получают заработную плату на уровне МРОТ, увеличится пропорционально минимального размера оплаты труда. В частности, обращалось внимание, что данное повышение коснется ориентировочно миллиона работников, из которых 87% трудоустроены в муниципальных и государственных учреждениях, 13% - заняты в негосударственном сектор экономики.



Стоит отметить, что МРОТ, согласно Трудовому кодексу РФ, должен находиться на уровне прожиточного минимума, который в настоящее время составляет 9452 рубля. В начале 2014 года Минтруд обещал, что к концу осени 2017 года минимальный размер оплаты труда сравняется с прожиточным минимумом. Но на этой неделе Дмитрий Медведев заявил, что эти показатели уравняются лишь к 2020 году.