В Омске полицейские устроили ночную погоню за подростком на ВАЗе

В отношении 17-летнего подростка возбуждены административные дела за невыполнение требований полицейских об остановке автомобиля, проезд на запрещающий сигнал светофора, за управления машиной без водительских прав. За эти правонарушения предусматривается штраф в размере до 15 тысяч рублей.