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В Омске полицейские устроили ночную погоню за подростком на ВАЗе

1 июля 2016, 09:14
Грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Накануне, 29 июня в 00:50 внимание экипажа ДПС привлек автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого, увидев патрульную машину, выполнил резкий разворот и поехал в противоположенном направлении.

Сотрудники Госавтоинспекции преследовали "шестерку", водитель которой требования полицейских остановить машину проигнорировал и попытался скрыться. Через некоторое время сотрудники ГИБДД сумели остановить транспортное средство нарушителя.


За рулем автомобиля ВАЗ-2106 оказался 17-летний подросток. "Шестерка" была помещена на штрафную стоянку, на место задержания были вызваны родители молодого человека.

В отношении 17-летнего подростка возбуждены административные дела за невыполнение требований полицейских об остановке автомобиля, проезд на запрещающий сигнал светофора, за управления машиной без водительских прав. За эти правонарушения предусматривается штраф в размере до 15 тысяч рублей.


По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
Фото: скриншот из видео УМВД РФ по Омской области

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