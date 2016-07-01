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Tele2 предлагает омичам включить «Zvooq»

1 июля 2016, 15:39
Tele2 предлагает омичам включить «Zvooq»

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, с 4 по 29 июля проведёт интерактивную игру «Хитбэк» в утреннем шоу популярной городской радиостанции «Европа+». Оператор откроет своим абонентам мир музыки и разыграет премиальную подписку на услугу «Zvooq для Tele2».

Принять участие в игре сможет любой слушатель радио «Европа+» в Омске. Условия просты: ведущий предложит угадать какая песня не звучала с начала утреннего эфира и до момента старта игры. Для этого дозвонившимся в студию диджей предложит прослушать три отрывка музыкальных композиций. При этом одна из них не была включена в плей-лист радиостанции, а две других прозвучали в эфире за последний час.

Слушатель, который даст правильный ответ, получит в подарок от Tele2 месяц бесплатной премиальной подписки на услугу «Zvooq для Tele2» (путем предоставления 100% скидки на абонентскую плату сроком на 30 дней). Премиальная подписка услуги «Zvooq для Tele2» открывает для меломанов целый ряд преимуществ. Пользователи смогут прослушивать музыку в высоком качестве, загружать композиции на свой смартфон, а также без ограничений осуществлять навигацию по композициям и спискам воспроизведения.

Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«Наша новая услуга «Zvooq для Tele2» - это более 25 миллионов треков, которые всегда будут с вами. Мы уверены, что абоненты оценят отмену тарификации трафика в приложении для пользователей на ряде пакетных тарифных планов Tele2. Кстати, протестировать услугу можно совершенно бесплатно: до конца июля трафик в приложении Zvooq в сети Tele2 не будет тарифицироваться даже в базовой версии».

* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает более 38 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.

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