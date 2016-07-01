РФ переходит на полисы ОСАГО нового образца – тотальная замена бланков

Сегодня, 1 июля, продажа полисов ОСАГО на новых бланках стартует в России. Переходный период продлится три месяца, до 1 октября 2016 года. В этот промежуток времени будут продаваться как полисы на бланках старого, так и нового образцов, сообщал Игорь Юргенс, занимающий пост президента
В переходный период страховые компании могут заключать новые договора или вносить изменения в действующие как на старых, так и на новых бланках полисов. Этот период предназначен для комфортного перестроения работы.
Что касается визуального оформления, новый фон «стал сложным», получив изображение графических фигур и цветовую растяжку между розовым, желтым и сиреневым цветами. Более того, впервые изменился и цвет самого документа, который стал розовым. Также Игорь Юргенс отметил, что новую металлизированную нить полиса мошенники смогут подделать не раньше, чем через два года.
QR-код, содержащий информацию о отгрузившей бланк компании, появился в правом верхнем углу новых бланков. Кроме того, изменились размеры и положение водяных знаков, шрифт текста. По центру на просвет видны изображения автомобиля, логотип РСА – вертикально по бокам.
Решение о введение бланков нового образца было принято в феврале для борьбы с распространением подделок.