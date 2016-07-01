РФ переходит на полисы ОСАГО нового образца – тотальная замена бланков

Что касается визуального оформления, новый фон «стал сложным», получив изображение графических фигур и цветовую растяжку между розовым, желтым и сиреневым цветами. Более того, впервые изменился и цвет самого документа, который стал розовым. Также Игорь Юргенс отметил, что новую металлизированную нить полиса мошенники смогут подделать не раньше, чем через два года.