Резкий рост тарифов на коммуналку: омичам придется раскошелиться

В 2016 году рост совокупного платежа за ЖКХ в России составил в среднем 4%. Индексация тарифов осуществляется с сегодняшнего дня и входит в полномочия ФАС (Федеральной антимонопольной службы), сообщает информационное агентство
В Минстрое агентству пояснили, что речь идет лишь о коммунальных ресурсах – электричество, вода, тепло и газ. Стоимость жилищных услуг – текущий ремонт общего имущества, содержание придомовой территории в должном порядке, уборка подъездов и т.д. – устанавливается по согласованию с собственником жилья управляющими компаниями и государственному регулированию не подлежит.
Структуру индексации в нынешнем году ФАС информационному агентству прокомментировать не смогла.
Кроме того, в Минстрое обратили внимание на тот факт, что рост тарифов на 4% ниже инфляции, уровень которой превысил 7%. Годом ранее инфляция была равна 15,6%, а увеличение совокупного платежа за коммунальные ресурсы – 8,3%.
Также в министерстве напомнили, что, согласно утвержденному федеральному стандарту, расходы на оплату коммунальных услуг и жилого помещения не должны превышать 22% совокупного дохода семьи. Тем, чьи расходы указанный уровень превышают, предоставляются субсидии.
Отмечается, что увеличение тарифов по стране оказалось неравномерным. Изменения для каждого населенного пункта зависят от многих обстоятельств, например, от доступности того или иного ресурса.
Омск
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