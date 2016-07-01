Резкий рост тарифов на коммуналку: омичам придется раскошелиться

Кроме того, в Минстрое обратили внимание на тот факт, что рост тарифов на 4% ниже инфляции, уровень которой превысил 7%. Годом ранее инфляция была равна 15,6%, а увеличение совокупного платежа за коммунальные ресурсы – 8,3%.