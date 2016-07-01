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Режим ЧС на юге России: сильнейший природный катаклизм

1 июля 2016, 08:31
Наводнение в городе.

Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону. Сильнейший ливень обрушился на город, стихия бушевала несколько часов, устроив настоящее наводнение.

Создан оперативный штаб по ликвидации и предупреждению последствий обрушившейся стихии. В усиленном режиме работают аварийные диспетчерские и коммунальные службы, сообщает пресс-служба администрации города.



Кроме того, отмечается, что спецтехника и городские службы уже работают над устранением последствий природного катаклизма. В затопленных подземных переходах работают насосы, очищаются дождеприемники.



Разбушевавшаяся стихия унесла жизнь девочки 2002 года рождения. По данным СУ CК РФ по Роcтовской области, ребенка затянуло под автомобиль сильным потоком воды, где он, согласно предварительным данным, захлебнулся.

Ранее, в cреду, 30 июля, в облаcти было объявлено штормовое предупреждение, сообщалось о порывах ветра до 25 метров в cекунду и сильном дожде.






Фото: скриншот из видео на YouTube

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