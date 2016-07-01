Ремонт дорог в Омске: укладка асфальта на восьми улицах – объезжайте

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, это связано с проведением работ по ремонту проезжей части автомобильных дорог.
Возможны затруднения в движении транспорта:
- на Красноярском тракте 2 и 3 июля с 8:00 до 24:00 (укладка верхнего слоя асфальтобетона);
- на улице Б. Хмельницкого 2 и 3 июля с 8:00 до 24:00 (фрезерование на участке от улицы Кирова до улицы Л. Чайкиной);
- на улице Химиков 2, 3, 4 июля с 8:00 до 24:00 (укладка выравнивающего слоя асфальтобетона);
- на улицах Короленко и Чкалова 4 июля с 8:00 до 24:00 (укладка верхнего слоя асфальтобетона);
- на улицах Волгоградской и 2-й Солнечной с 20:00 1 июля до 20:00 4 июля (укладка верхнего слоя асфальтобетона).
Затруднения возможны на улице Пушкина (укладка верхнего слоя асфальтобетона) и улице Лермонтова (укладка выравнивающего слоя асфальтобетона на примыканиях) в следующее время:
с 17:00 1 июля до 6:00 2 июля;
- с 17:00 2 июля до 6:00 3 июля;
- с 17:00 3 июля до 6:00 4 июля.
На улице Маяковского будет выполняться укладка выравнивающего слоя асфальтобетона на участке от улицы Б.Хмельницкого до улицы Куйбышева:
- с 22:00 1 июля до 6:00 2 июля;
- с 22:00 2 июля до 6:00 3 июля;
- с 22:00 3 июля до 6:00 4 июля.
Источник: admomsk.ru