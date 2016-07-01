Ремонт дорог в Омске: укладка асфальта на восьми улицах – объезжайте

- на Красноярском тракте 2 и 3 июля с 8:00 до 24:00 (укладка верхнего слоя асфальтобетона);

- на улице Б. Хмельницкого 2 и 3 июля с 8:00 до 24:00 (фрезерование на участке от улицы Кирова до улицы Л. Чайкиной);

- на улице Химиков 2, 3, 4 июля с 8:00 до 24:00 (укладка выравнивающего слоя асфальтобетона);

- на улицах Короленко и Чкалова 4 июля с 8:00 до 24:00 (укладка верхнего слоя асфальтобетона);

- на улицах Волгоградской и 2-й Солнечной с 20:00 1 июля до 20:00 4 июля (укладка верхнего слоя асфальтобетона).