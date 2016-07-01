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Porsche Cayenne влетел в малолитражку, уронив автомобиль в реку

1 июля 2016, 17:34
Курьезная авария.

Накануне в Интернете появился видеоролик, где запечатлена гонка между автомобилем Porsche Cayenne и катером в Амстердаме, которая закончилась падением в реку машины, не имевшей отношения к этому соперничеству – припаркованного у канала Smart.

Как сообщает портал Carcoops, действие опубликованного ролика происходит на съемочной площадке. Сначала в кадре проносится катер, за ним с заносом в поворот входит Porsche Cayenne, но водитель внедорожника выполнял маневр на слишком высокой скорости, из-за чего угол заноса оказался шире ожидаемого. Кроссовер врезался в припаркованный Smart, который от удара упал в воду.



Скорее всего, заснятая очевидцем сцена не была запланированной, поскольку в Интернете пользователи делятся дублями той же погони, где поворот автомобилем Porsche Cayenne был пройден чисто. Название снимаемого фильма неизвестно.


Фото: скриншот из видео на YouTube

#Новости#Афиша#Кино#Общество
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