Porsche Cayenne влетел в малолитражку, уронив автомобиль в реку

Как сообщает портал Carcoops , действие опубликованного ролика происходит на съемочной площадке. Сначала в кадре проносится катер, за ним с заносом в поворот входит Porsche Cayenne, но водитель внедорожника выполнял маневр на слишком высокой скорости, из-за чего угол заноса оказался шире ожидаемого. Кроссовер врезался в припаркованный Smart, который от удара упал в воду.