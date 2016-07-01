Porsche Cayenne влетел в малолитражку, уронив автомобиль в реку

Накануне в Интернете появился видеоролик, где запечатлена гонка между автомобилем Porsche Cayenne и катером в Амстердаме, которая закончилась падением в реку машины, не имевшей отношения к этому соперничеству – припаркованного у канала Smart.
Как сообщает портал
Скорее всего, заснятая очевидцем сцена не была запланированной, поскольку в Интернете пользователи делятся дублями той же погони, где поворот автомобилем Porsche Cayenne был пройден чисто. Название снимаемого фильма неизвестно.
Фото: скриншот из видео на YouTube