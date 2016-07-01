Пенсионный портфель УК «БКС» показывает лучшую доходность на рынке

Как отмечают в УК «БКС», такая стабильность портфеля «Доходный» достигается благодаря качественному отбору активов, гибкому управлению и грамотной диверсификации. «Мы тщательно подходим к отбору ценных бумаг. Основной доход приносят инвестиции в акции крупнейших российских компаний, при этом уровень риска ограничивается за счет вложения значительной доли активов в короткие, качественные и максимально ликвидные корпоративные облигации и ОФЗ. Это позволяет оперативно менять долю акций и облигаций в портфеле в зависимости от рыночной ситуации», - прокомментировал результаты ренкинга заместитель президента, председателя правления по управлению активами и развитию структурных и инвестиционных продуктов ФГ «БКС» Антон Рахманов.