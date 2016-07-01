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Пенсионный портфель УК «БКС» показывает лучшую доходность на рынке

1 июля 2016, 16:59
Пенсионный портфель УК «БКС» показывает лучшую доходность на рынке

В ренкинге ведущих управляющих компаний по доходности за 3 мес. 2016 г., опубликованном на сайте Национальной лиги управляющих (НЛУ), первую строчку заняла управляющая компания «БКС» с пенсионным портфелем «Доходный».

Портфель УК «БКС» за первые три месяца 2016 показал доходность в 30,65%. При этом его доходность за 3 года (55,32%) и 5 лет (81,66%) также отмечена НЛУ как лучшая. Для сравнения: доходность расширенного пенсионного портфеля государственной УК (ВЭБ) за I квартал составила 12,11%, за 3 года 30,25%, а за 5 лет – 51,79%.

Как отмечают в УК «БКС», такая стабильность портфеля «Доходный» достигается благодаря качественному отбору активов, гибкому управлению и грамотной диверсификации. «Мы тщательно подходим к отбору ценных бумаг. Основной доход приносят инвестиции в акции крупнейших российских компаний, при этом уровень риска ограничивается за счет вложения значительной доли активов в короткие, качественные и максимально ликвидные корпоративные облигации и ОФЗ. Это позволяет оперативно менять долю акций и облигаций в портфеле в зависимости от рыночной ситуации», - прокомментировал результаты ренкинга заместитель президента, председателя правления по управлению активами и развитию структурных и инвестиционных продуктов ФГ «БКС» Антон Рахманов.

Подробнее с ренкингом НЛУ лучших пенсионных портфелей можно ознакомиться здесь. Узнать больше о пенсионных программах УК «БКС» можно на сайте управляющей компании.

*ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

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