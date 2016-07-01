Омская погода: аномальная жара возвращается

Непогода в Омске продержится все выходные, а к концу следующей недели город снова ожидает аномальная жара. По сообщениям метеорологов, высотный циклон, вызвавший сильные дожди, град и грозу, начнет медленное движение на восток. Однако пока вероятность сильнейших ливней, сопровождающихся градом, сохраняется. В большинстве, дожди будут иметь локальный характер. Осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня.
Согласно прогнозу, опубликованному пресс-службой ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 4 по 10 июля температура воздуха в регионе будет постепенно повышаться и к следующим выходным превысит климатическую норму.
2 июля, в субботу, ожидается дождь разной интенсивности, гроза. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью +11 … + 16, днем +19…+24. Атмосферное давление днем будет расти.
В воскресенье, 3 июля, также ожидается гроза, возможен град и ветер до 11 м/с. Температура ночью +12 … + 17, днем +21…+26. 4 июля, в понедельник, ожидается такая же погода, но с усилением ветра до 17 м/с.
Напомним, июнь удивил омичей аномальным градом, когда за 20 минут выпала половина месячной нормы осадков. Июль обещает быть спокойнее.