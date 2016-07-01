Омская погода: аномальная жара возвращается

Непогода в Омске продержится все выходные, а к концу следующей недели город снова ожидает аномальная жара. По сообщениям метеорологов, высотный циклон, вызвавший сильные дожди, град и грозу, начнет медленное движение на восток. Однако пока вероятность сильнейших ливней, сопровождающихся градом, сохраняется. В большинстве, дожди будут иметь локальный характер. Осадки ожидаются преимущественно во второй половине дня.