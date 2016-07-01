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Омск, ТЭЦ-4: взрыв вблизи мазутного бака, розлив нефтепродуктов, пожар

1 июля 2016, 13:42
На территорию проникли злоумышленники.

Накануне в четверг, 30 июня, на территории ТЭЦ-4 в Омске прошли командно-штабные учения, связанные с ликвидацией ЧС, возникшей по причине теракта.

Сценарий учений был следующий: на территорию энергетического предприятия проникли злоумышленники. Далее, недалеко от мазутного бака произошел взрыв и затем – розлив нефтепродуктов, пожар.


В смоделированной обстановке, максимально приближенной к реальности, стороны, участвующие в учении, оперативно локализовали пожар, ликвидировали, устранили розлив, оказали медпомощь пострадавшим.


В совместной операции приняли участие работники АО «ТГК-11», СП «ТЭЦ-4», а также региональные спасательные службы, пожарные, медики, силы вневедомственной охраны и аварийно-спасательное формирование «Днепр». Всего было задействовано 11 человек и 15 единиц спецтехники.


Задачи учения успешно выполнены, ценные практические навыки получены. Подобные мероприятия проводятся регулярно, они позволяют повысить эффективность работы руководства профильных ведомств и работников структурных подразделений.


По материалам пресс-службы АО «ТГК-11»

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