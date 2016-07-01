Омск, ТЭЦ-4: взрыв вблизи мазутного бака, розлив нефтепродуктов, пожар



В совместной операции приняли участие работники АО «ТГК-11», СП «ТЭЦ-4», а также региональные спасательные службы, пожарные, медики, силы вневедомственной охраны и аварийно-спасательное формирование «Днепр». Всего было задействовано 11 человек и 15 единиц спецтехники.