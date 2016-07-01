Омичка показала красоту Европе: подтянутая попа никогда не повредит



На снимке 28-летняя омичка позирует в закрытом бирюзовом купальнике от бренда La Perla, на обеих руках модели – эмалевые браслеты от Hermes. Сандалии бренда Christian Louboutin выполнены в стиле пэчворк, из множества кожаных лоскутков.

К фотографии Влада сделала шутливую подпись: «Когда сомневаетесь, что делать – качайтесь. Даже если решение не придет, подтянутые ягодицы никогда не повредят».