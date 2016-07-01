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Омичка показала красоту Европе: подтянутая попа никогда не повредит

1 июля 2016, 15:42
Фотосессия для испанского Marie Claire.

Известная всему миру топ-модель из Омска Влада Рослякова снялась для испанской версии французского журнала Marie Claire. Влада опубликовала в своем Инстаграм одну из страниц будущего номера. Судя по тегам, увидеть фотографии можно будет уже в июле.


На снимке 28-летняя омичка позирует в закрытом бирюзовом купальнике от бренда La Perla, на обеих руках модели – эмалевые браслеты от Hermes. Сандалии бренда Christian Louboutin выполнены в стиле пэчворк, из множества кожаных лоскутков.
К фотографии Влада сделала шутливую подпись: «Когда сомневаетесь, что делать – качайтесь. Даже если решение не придет, подтянутые ягодицы никогда не повредят».

Ранее портал Gorod55 сообщал, что омичка снялась для обложки французского журнала Grazia. Напомним, Влада Рослякова родилась в 1987 году в Омске. Модельную карьеру начала еще школьницей, в выпускном классе. Начав с Токио, Влада побывала в Париже, Милане, Лондоне.


Влада Рослякова – одна из самых востребованных моделей мира. На ее счету работы для Vogue, L’Officiel, Numero, Elle и сотрудничество с известными дизайнерами и компаниями, такими как Calvin Klein, Gucci, Hermes, H&M, Lacoste, Nina Ricci, Max Mara, Miss Sixty, Burberry, Moschino.


Сейчас девушка живет в Нью-Йорке.

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