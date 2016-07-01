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Найден скелет человека – омич рассказал об убийстве 13-летней давности

1 июля 2016, 15:02
Возбуждено уголовное дело.

Следственные органы региона расследуют убийство. Уголовное дело возбуждено спустя 13 лет после совершения преступления.

В совершении преступления сознался 35-летний мужчина, отбывающий срок по другому делу в колонии Кемеровской области. Гражданин рассказал, что в 2003 году в одном из населенных пунктов Муромцевского района Омской области он, из личной неприязни, убил сожителя своей матери. Закопал останки убитого во дворе, а матери сказал, что потерпевший уехал из деревни. Пропавшего человека никто искать не стал.

Подозреваемый в совершении преступления этапирован в Омскую область. Проверка показаний проведена на месте совершенного преступления. Обнаружены скелетированные останки убитого. Расследование дела продолжается.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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