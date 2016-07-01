Найден скелет человека – омич рассказал об убийстве 13-летней давности

В совершении преступления сознался 35-летний мужчина, отбывающий срок по другому делу в колонии Кемеровской области. Гражданин рассказал, что в 2003 году в одном из населенных пунктов Муромцевского района Омской области он, из личной неприязни, убил сожителя своей матери. Закопал останки убитого во дворе, а матери сказал, что потерпевший уехал из деревни. Пропавшего человека никто искать не стал.