Маршрутки и общественный транспорт Омска будут работать по-новому

На совещании отмечено, что после 15 июля водители транспортных средств обязаны иметь при себе и предоставлять для проверки карты маршрутов и иметь лицензии на осуществление деятельности. Все данные о перевозчике вносятся в реестры межмуниципальных и муниципальных маршрутов. В реестре Омской области на сегодняшний день имеются сведения по 889 категорированным транспортным средствам.