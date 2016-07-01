Маршрутки и общественный транспорт Омска будут работать по-новому

Готовность к реализации 220-ФЗ с 15 июля 2016 года рассмотрена на заседании рабочей группы в региональном Правительстве.
В середине июля вступит в силу федеральный закон № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации». Этот закон призван урегулировать взаимоотношения «государство – перевозчик – пассажир», защитить права пассажиров на право безопасных перевозок в соответствии с насущными потребностями, сделать бизнес перевозчиков цивилизованным и легальным. В соответствии с законом определены новые правила для перевозчиков, ужесточается ответственность за нарушение порядка использования транспортных средств.
30 июня на заседании рабочей группы под руководством зампредседателя Правительства Омской области Игоря Бондарева рассмотрена готовность исполнительных и контрольных органов к реализации нового закона. Руководитель департамента транспорта регионального Минпрома Алексей Лазуткин заявил, что к настоящему времени разработан алгоритм привлечения к административной ответственности перевозчиков и водителей в соответствии с нормами 220-ФЗ. Проведено обучение специалистов контрольно-надзорных органов (УГИБДД, УГАДН, УФНС, УФССП), разработан график совместных рейдов по выявлению нелегальной деятельности в сфере пассажирских перевозок. В мае-июне 2016 года проведено 24 совместных контрольных рейда, проверено около 450 транспортных средств. Выявлено 145 нарушений в сфере лицензирования, 137 водителей нарушили правила дорожного движения.
На совещании отмечено, что после 15 июля водители транспортных средств обязаны иметь при себе и предоставлять для проверки карты маршрутов и иметь лицензии на осуществление деятельности. Все данные о перевозчике вносятся в реестры межмуниципальных и муниципальных маршрутов. В реестре Омской области на сегодняшний день имеются сведения по 889 категорированным транспортным средствам.
С середины июля ужесточается ответственность за нарушение порядка использования автобусов, трамваев и троллейбусов, увеличивается сумма штрафов за нарушение. Параметры движения и местоположении транспортных средств отслеживается в режиме реального времени с помощью системы ГЛОНАСС. По данным регионального Минпрома, к региональной информационной системе подключено 2870 единиц пассажирского транспорта. Перевозчикам выдано 2464 маршрутных карты, что практически подтверждает данные реестра. Отмечено, что перевозчики, работающие на межмуниципальных маршрутах, передают информацию в полном объеме. По муниципальным маршрутам города Омска нужную информацию передают только 17 из 87 перевозчиков.
Минпром Омской области 1 июля подведет итоги конкурсного отбора на межмуниципальные маршруты. Администрации районов также проводят конкурсы по выбору перевозчиков на внутренних маршрутах.
Зампред Правительства Омской области Игорь Бондарев, подводя итоги заседания, заметил, что новые требования законодательства помогут значительно обновить парк автотранспорта и выявить нелегалов в сфере пассажирских перевозок. «По нормативным документам готовность к реализации 220-ФЗ - высокая, остальные вопросы по привлечению к ответственности в новом формате будем отрабатывать на практике», - заявил Игорь Бондарев.
Источник: omskportal.ru