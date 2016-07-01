Киноклуб «Лейка»: «Матрица» (16+)

Друзья! Как мы и обещали! Матрица на большом экране в киноклубе «Лейка»! Добро пожаловать в реальный мир!
Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днем он самый обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в Сети, куда он не смог бы дотянуться. Но однажды все меняется — герой, сам того не желая, узнает страшную правду: все, что его окружает — не более чем иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего человечество. И только Нео под силу изменить расстановку сил в этом ставшем вдруг чужим и страшным мире.
«Я знаю, вы меня слышите. Я чувствую вас. Я знаю, вы боитесь. Боитесь нас. Боитесь перемен. Я не знаю будущего. Я не стану предсказывать, чем все кончится. Я скажу лишь, с чего начнется... Я покажу им мир… без вас. Мир без диктата и запретов, мир без границ. Мир… где возможно все. Что будет дальше — решать нам». (с) Нео
Ждем вас 12 июля в 18:30 в КЦ «Маяковский»
Стоимость билета: 50 рублей (билеты можно приобрести в кассах КЦ «Маяковский»).
И обязательно перед показом фильма свою авторскую лекцию прочтет Екатерина Барановская, к. ф. н., создатель, главный редактор и ведущий обозреватель киноблога «Фликер».
До встречи #вкиноклубелейка!
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