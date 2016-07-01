Глава Минфина предложил россиянам копить на пенсию самостоятельно

Правительством и Госдумой будут рассмотрены выработанные Минфином и Центробанком предложения, направленного на реформирование накопительного компонента пенсионной системы.
Предложение предусматривает самостоятельное откладывание гражданами на пенсию денежных средств, которые будут страховаться и освобождаться от налогов. Более того, они также могут и наследоваться, сообщает «
Реформа предполагает перевод из обязательного в добровольный формат накопительного компонента в пенсионной системе. В страховую часть пенсионной системы с фонда оплаты труда будут поступать все 22% страховых взносов, в то время как сейчас в накопительную часть идет лишь 6%. Граждане сами будут выбирать: делать дополнительные накопления или нет.
Антон Силуанов предложение Минфина и Центробанка обозначил как один из ключевых способов наполнения ресурсами небанковского сектора финансового рынка. По мнению министра финансов, на финрынке не достает ресурсов, а все институты уже есть. Активы банковского сектора в настоящее время составляют 80 триллионов рублей, НПФ – менее двух триллионов рублей.
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