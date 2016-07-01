Глава Минфина предложил россиянам копить на пенсию самостоятельно

Предложение предусматривает самостоятельное откладывание гражданами на пенсию денежных средств, которые будут страховаться и освобождаться от налогов. Более того, они также могут и наследоваться, сообщает « Российская Газета » со ссылкой на заявление Антона Силуанова на XXV Международном финансовом конгрессе.



Реформа предполагает перевод из обязательного в добровольный формат накопительного компонента в пенсионной системе. В страховую часть пенсионной системы с фонда оплаты труда будут поступать все 22% страховых взносов, в то время как сейчас в накопительную часть идет лишь 6%. Граждане сами будут выбирать: делать дополнительные накопления или нет.